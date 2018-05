Geert Arend Roorda wordt assistent-jeugdtrainer bij Sparta

Oud-voetballer Geert Arend Roorda gaat aan de slag bij eredivisieclub Sparta Rotterdam. Roorda wordt assistent-trainer bij de A jeugd en wordt toegevoegd aan het scoutingsteam van de club. Momenteel is Roorda samen met Gerald Sibon trainer bij Udiros en ook bij de jeugd van Flevo Boys.

De oud-voetballer van onder meer SC Heerenveen is bezig met zijn trainersdiploma's. Hij heeft TC2 gehaald en zal beginnen met TC1. Dan is het handig om bij een betaalde voetbalclub aan de slag te gaan, zegt Roorda in een reactie.