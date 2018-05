Op de Saturnus in Heerenveen is donderdag aan het begin van de middag een vrachtwagen in de sloot beland. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens de eerste berichten is de chauffeur niet gewond geraakt. De brandweer heeft schermen rond de vrachtwagen geplaatst, om te voorkomen dat de olie uit de combinatie zich kan verspreiden.