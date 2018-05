Weer zorgt voor rustige Bloemenmarkt

Voor de bloemen was het goed, maar voor de verkoop niet bepaald. De traditionele Bloemenmarkt in Leeuwarden had donderdag veel last van het slechte weer.

Het regende eigenlijk de hele ochtend en dat zorgde ervoor dat er niet veel bezoekers naar het centrum van de stad kwamen. Er werd vooraf verwacht dat er zo'n 30-duizend mensen op de markt af zouden komen, maar het is maar de vraag of dat aantal donderdag gehaald zal gaan worden. De verkopers op de markt waren er in ieder geval niet blij mee.

Veelal wordt er op de Bloemenmarkt 's ochtends veel verkocht, en is er 's middags vooral veel drukte van mensen die alleen komen voor de gezelligheid.