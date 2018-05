Drukke bloemenmarkt in Leeuwarden na regenachtige start

Voor de bloemen was het goed, maar voor de verkoop niet bepaald. De traditionele bloemenmarkt in Leeuwarden had donderdagochtend veel last van het slechte weer. Het regende eigenlijk de hele ochtend en dat zorgde ervoor dat er aan het begin van de dag niet veel bezoekers naar het centrum van Leeuwarden kwamen. De verkopers op de markt waren daar niet blij mee.

Razend druk

's Middags werd het echter droog en direct was het in korte tijd razend druk in het centrum van de stad. Volgens de organisatie is de rustige ochtend qua omzet in de middag goed ingehaald. De verkopers en organisatie zijn dan ook tevreden over het verloop van de dag. Ook de sfeer in het centrum was volgens de organisatie goed.