Vernieuwingen Eredivisie: "Het wordt een lastig compromis"

Er zijn nog een aantal play-off wedstrijden te gaan, maar de voetbalcompetitie is over enkele weken toch echt officieel afgelopen. En dat betekent dat er weer gesproken kan worden over mogelijk veranderingen in de opzet voor de komende seizoenen. Zo ook op het hoogste niveau in Nederland: de Eredivisie. Woensdag kwamen clubdirecteuren uit het hele land naar Zeist om te praten over de hervormingen van de competitie.

Er werd onder andere gesproken over het invoeren van een 'Belgisch' competitiemodel en het verbieden van kunstgras. Algemeen directeur van SC Heerenveen Luuc Eisenga was bij de gesprekken: "Er zijn natuurlijk discussies over hoe wij de kwaliteit van het voetbal omhoog kunnen halen."

Een Belgisch model zou meer play-offs bevatten, onder andere voor de top vijf of zes. Toch is het besluit hierover nog niet dichtbij. "Vandaag hebben wij alle rivieren en sloten benoemd, en hoeveel water er nog doorheen moet voordat we het erover eens zijn," vertelt Eisenga. "De verschillen tussen de clubs zijn groot. De grootste drie kun je niet vergelijken met een VVV of Roda, en ook niet met Heerenveen. Dat wordt denk ik een lastig compromis."