Ergernis over mogelijke uitspraken Van der Zwan

De PVV heeft Kamervragen gesteld over uitspraken die burgemeester Tjeerd van der Zwan zou hebben gedaan.

Volgens PVV Kamerlid Harm Beertema wil Van der Zwan het verplicht stellen dat basisschoolkinderen een moskee bezoeken en bekijken. De partij vraagt de minister van OCW of die de uitlatingen van de burgemeester, net zoals de PVV, niet passend vindt. Verder willen ze weten of bekend is hoeveel scholen een verplicht bezoekje aan een moskee in hun lesprogramma hebben opgenomen.

Van der Zwan heeft intussen op zijn twitteraccount een reactie gegeven. Hij schrijft dat hij nooit heeft gezegd dat een bezoek aan een moskee verplicht zou moeten worden gesteld.