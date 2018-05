Wandelaars blij met regen op derde dag Elfstedentocht

Na twee dagen met mooi warm wandelweer moeten de deelnemers aan de Elfstedenwandeltocht donderdag de poncho's uit de tas halen. De fanatieke Elfstedenlopers zijn op de derde dag van de tocht onderweg van Workum naar Franeker. Dit is een tocht van in totaal 42 kilometer.

Het is ook de eerste wandeldag voor de deelnemers die meedoen aan de driedaagse versie van het evenement. Deze wandelaars lopen de helft van de route. De mensen die één dag meelopen haken zaterdag pas aan, als de tocht van Dokkum naar Leeuwarden gaat.

Regen

De wandelaars zijn donderdag erg blij met het regenachtige weer, omdat dit volgens hen lekkerder wandelweer is dan de warmte van de afgelopen dagen. Sommige deelnemers zeggen dat ze last hebben gehad van stuifzand, maar dit is nu met de regen volledig verdwenen. De deelnemers moeten nog even doorbijten, want er staat na deze dag nog 72 kilometer op het programma.