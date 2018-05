Vragen over toezicht op zoutleidingen in Fryslân

Een aantal partijen in Gedeputeerde Staten wil van gedeputeerde Michiel Schrier weten hoe het is gesteld met het toezicht op de zoutleidingen in Fryslân.

Aanleiding voor de vragen is het extra toezicht dat Staatstoezicht op de Mijnen heeft ingesteld op leidingen van AkzoNobel in Groningen. In die leidingen hebben zich lekkages voorgedaan, net zoals in de boorputten op de zoutkoepels. SP, FNP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen nu weten hoe het toezicht in Fryslân is geregeld en of er hier ook lekkages zijn geweest.

De partijen zelf wijzen op het stilleggen van het boren naar zout bij Tzummarum, vorig jaar vanwege lekkages.