De politie zoekt mensen die meer weten over het afsteken van vuurwerk, woensdagmiddag in Ryptsjerk. Rond de klok van half een werd er vanaf het fietspad vuurwerk richting het schoolplein gegooid. Dat zorgde voor zo'n harde knal, dat de leerlingen in de school erg schrokken. De politie hoopt nu op informatie, zodat de dader of daders aangehouden kunnen worden.