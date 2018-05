De gemeente Leeuwarden gaat in de plantsoenen veel minder vaak maaien. Tot nu toe werd dat zo'n dertig keer per jaar gedaan, dat wordt in de loop van dit jaar teruggebracht naar maar zo'n vijf keer per jaar. De gemeente hoopt zo de diversiteit aan bloemen en dieren in de plantsoenen te vergroten. Leeuwarden denkt dat het wel even wennen zal zijn, maar dat het uiteindelijk een mooier resultaat geeft.