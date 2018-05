Streppel na 4-3 winst: "Raymond Ceulemans is er niets bij"

Het was genieten woensdagavond voor de neutrale voetbalfan. De wedstrijd tussen sportclub Heerenveen en FC Utrecht had het allemaal: kaarten, drama en goals. Heerenveen won de spannende eerste wedstrijd van de play-offs voor Europees voetbal uiteindelijk met 4-3.

Ook de spelers konden het spektakel waarderen: "De eerste helft was ik volop aan het genieten," vertelt verdediger Denzel Dumfries na afloop van de wedstrijd,"maar ik wist toen ik de kleedkamer in ging dat wij dit seizoen te vaak een voorsprong hebben weggegeven."

Opvallend was het spel van Heerenveen, dat deze wedstrijd leek te spelen met een stuk meer passie en strijd. Volgens trainer Streppel was daar echter niet specifiek op ingezet: "Soms is het er wel, en soms is het er niet. Vandaag waren we er klaar voor in de eerste helft."

Carambole

De voorzichtigheid van Dumfries was niet voor niets, zo bleek al snel in de tweede helft. "De tweede helft begonnen wij goed, maar daarna verloren wij het initiatief en kwamen zij op 3-3 en dat was niet goed." Streppel baalde als een stekker van de goals van Utrecht, en met name van de manier waarop ze werden gemaakt. "Hoe die ballen erin gaan...Raymond Ceulemans is er niets bij, het leken allemaal wel caramboles."

En het gebeurde op een moment in de wedstrijd dat Utrecht met tien man speelde. "Ik denk dat als wij met een man meer staan, dat ze niet eens rond onze zestien mogen komen," merkte Dumfries op. Maar het vertrouwen en de bravoure bleef ondanks de tegengoals overeind. "Ik dacht wel, we gaan dit sowieso niet verliezen en misschien kunnen wij nog een goaltje meepikken."

Return

Heerenveen neemt nu een krappe winst mee naar de return in Utrecht, waar opnieuw een harde strijd wordt verwacht. "Je hebt gezien dat wij goed mee kunnen doen met Utrecht, en ik zie in deze wedstrijd geen favoriet. Ik denk dat het weer een open wedstrijd wordt," aldus Dumfries.