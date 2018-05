Opening At the Watergate in Sneek trekt duizenden bezoekers

Duizenden muziekliefhebbers zijn woensdagavond bij de opening van het festival At the Watergate in Sneek geweest. Voor de Waterpoort was op het water van De Kolk een podium gebouwd, waar het Noordelijk Orkest Collectief een optreden met verscheidene zangers en zangeressen gaf. De kades stonden vol met mensen en ook op het water werd het concert door veel bootjesmensen bekeken.

At the Watergate duurt tot en met vrijdag en trekt zesduizend jonge internationale muzikanten naar Sneek en omstreken. Er zijn woensdag, donderdag en vrijdag duizend optredens verspreid over dertig podia in de stad.