SC Heerenveen wint spannende eerste wedstrijd van Utrecht

Sportclub Heerenveen heeft woensdagavond in een spannende eerste wedstrijd van de play-offs, om Europees voetbal, van FC Utrecht gewonnen. In het Abe Lenstrastadion in Heerenveen stond er aan het einde van de avond 4-3 op het scorebord.

Sterk begin

In de eerste helft was Heerenveen veruit de sterkste ploeg. Al na negen minuten lag de bal voor het eerst in het net, door een vrije trap van Yuki Kobayashi. Een kwartier later was het 2-0. Reza Ghoochannejhad kopte, na een voorzet van Arber Zeneli, de bal binnen. Vlak voor de rust kreeg Gyrano Kerk een kans voor Utrecht, maar Hansen kon een doelpunt voorkomen. Dus met 2-0 op het scorebord gingen de ploegen richting de kleedkamer.

Utrecht komt terug

In de tweede helft breidde SC Heerenveen de score verder uit. Daniel Høegh kopte in de 48ste minuut de 3-0 in de touwen. Door de drie doelpunten voor de mannen van SC Heerenveen leek het even alsof de winst veilig was, maar niets was minder waar. In de 50ste minuut scoorde FC Utrecht voor het eerst: Zakaria Labyad maakte de 3-1.

Een kwartier later was het weer Labyad die de 3-2 tegen de touwen schoot. Een van richting veranderd schot van Urby Emanuelson betekende gelijkspel: 3-3. Lange tijd leek dit de eindstand. Tot Denzel Dumfries in de 87ste minuut de winnende treffer maakte. Met een 4-3 stand floot de scheidsrechter de wedstrijd af.

Return

Aanstaande zaterdag is de tweede wedstrijd van de play-offs voor Heerenveen. Dan komen de mannen in actie in de Galgenwaard in Utrecht.

SC Hearrenfean - FC Utrecht 4-3 (2-0) 9. Kobayashi 1-0, 23. Ghoochannejhad 2-0, 48. Høegh 3-0, 50. Labyad 3-1, 63. Labyad 3-2, 65. Emanuelson 3-3, 87. Dumfries 4-3.

Opstelling SC Hearrenfean: Hansen, Dumfries, Høegh, Bulthuis, Pierie, Kobayashi, Thorsby, Van Amersfoort (72. Rojas), Ghoochannejhad (88. Hornkamp), Veerman, Zeneli.