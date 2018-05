'Stille krachten' in het zonnetje gezet in IepenUP Live

In IepenUP Live zijn woensdagavond de IepenUP Awards aan de 'stille krachten' van de maatschappij uitgereikt. Onder stille krachten verstaat men mensen die dingen doen die klein lijken, maar voor de naaste omgeving van grote betekenis zijn. Ook kunnen zij grote voorbeelden voor anderen zijn. Desmond van Gennip uit Leeuwarden is een van die stille krachten, omdat hij mantelzorger is voor zijn zus met een autistische aandoening.

De 96-jarige Froukje van der Heijde kreeg een prijs, omdat ze pubers op scholen vertelt over de oorlog. Martha Ament richtte een 30+ vrouwenvoetbalteam op en verdiende daarmee een beker. Paralympisch wielrenner Alyda Norbruis reikte een IepenUP Award uit aan Piet Hofman, die al meer dan veertig jaar lange tochten fietst en qua afstand al negen keer de wereld heeft omgefietst.

2018 euro

Gedeputeerde Johannes Kramer reikte aan het einde van de avond de officiële prijzen uit. Ljochtstill Earnewâld, Turfvaart Appelscha, Samenwerkingsschool Yn de mande, Feest voor doven en It Hasker Pompke kregen van het Open Gemeenschapsfonds 2018 euro om aan hun projecten te besteden.