Harkemase Boys wint in eigen huis tegen Jong FC Groningen

Voetbalclub Harkemase Boys heeft woensdagavond de thuiswedstrijd tegen Jong FC Groningen gewonnen. In Harkema werd het 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Al na tien minuten werd de eerste treffer van de gastheren genoteerd; Kellian van der Kaap scoorde. Een kwartier letter verdubbelde Berwout Beimers de tussenstand in het voordeel van Harkemase Boys en stond er 2-0 op het scorebord.

De overwinning van Harkemase Boys kwam na rust in de eerste instantie niet meer in gevaar. Jong FC Groningen maakte echter nog wel de aansluitingstreffer; Tim Waterink scoorde in de 69e minuut de 2-1. Toen Jens Jurn Streutker van Harkemase Boys ruim tien minuten voor het einde van de wedstrijd een rode kaart kreeg, werd de slotfase nog spannend. In de 89e minuut maakte Jong FC Groningen bijna de gelijkmaker, maar keeper Erick Jansema kon de bal van de lijn pakken.