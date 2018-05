Orchidee groeit ook op het Friese vasteland bij Workum

Orchideeën zijn normaliter vooral te vinden op de Waddeneiland, maar er is één plek op het Friese vasteland waar de planten ook groeien. De plaats waar het om gaat is het Warkumer Nijlân, dat dichtbij het IJsselmeer en dus de voormalige Zuiderzee ligt. De orchideeën zijn maar korte tijd in bloei, en deze tijd is nu net aangebroken.

De orchidee gedijdt goed in de Warkumer Nijlân doordat het buitendijkse water voor een zoute grond zorgt. Hierdoor is er vegetatie terug te vinden die sinds het verdwijnen van de Zuiderzee redelijk gelijk gebleven is. Wat ook helpt, is dat er nooit vee in de weide heeft gestaan.

Het gebied werd vanaf 1620 voor hooi gebruikt waardoor er op de weide nooit gebruik is gemaakt van mest. Het terrein is in beheer bij Staatsbosbeheer en is niet toegankelijk voor publiek, juist omdat het zo kwetsbaar is.