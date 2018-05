Orchidee groeit ook op het Friese vasteland bij Nijland

Op het Friese vasteland vind je op één plek orchideeën die je anders alleen op de Waddeneilanden kunt vinden. De plek waar je de bloem kunt vinden is Nijland. Nijland ligt dicht bij het IJsselmeer en dus de voormalige Zuiderzee. De periode waarin de orchideeën op hun mooist zijn, is maar kort. Die periode duurt op zijn langs twee weken en deze dagen is het zover.

Gezien het buitendijkse water via de zoute grond bij Nijland stijgt, is er een vegetatie terug te vinden die sinds het verdwijnen van de zee redelijk gelijk is gebleven. Wat ook helpt, is dat er eigenlijk nooit vee in de weide heeft gestaan. Het gebied werd vanaf 1620 voor hooi gebruikt en daardoor is er op de weide nooit gebruik gemaakt van mest. Het terrein is in beheer bij Staatsbosbeheer en is niet toegankelijk voor publiek, omdat het kwetsbaar is.