Boer beveiligt zwanennest 24 uren per dag met bouwcamera

Het best beveiligde zwanennest van Fryslân vind je op dit moment in het land van boer Johan Monkelbaan uit Jonkerslân. De boer heeft een grote bouwcamera laten plaatsen, omdat het zwanennest de laatste vijf jaar steeds werd vernield. Monkelbaan wilde dat niet nog eens meemaken en nam een zware en met name dure maatregel. "Het is wel duur, ja. Dat was ook de reden dat ik erover heb getwijfeld, maar het levert mij zoveel meer plezier in mijn werk op als ik zwanen met hun pullen (kuikens) in het land rond zie lopen. Tevens vind ik het belangrijk dat wij als boeren aan natuurbeheer doen."

Monkelbaan verwacht dat de vier eieren over zo'n twee weken zullen uitkomen. Tot die tijd blijft de bouwcamera op het zwanennest gericht staan. In een meldkamer worden de beelden 24 uren per dag door een beveiligingsbedrijf bekeken. Om de hoge kosten wat te drukken, hoopt Monkelbaan sponsoren te vinden die een bijdrage willen leveren.