Wethouder wil niet op kritiek omtrent sluiting Spiker ingaan

Wethouder Esther Hanemaaijer van de gemeente Dongeradeel wil niet op de beschuldigingen van ondernemer Simmy de Vries uit Ternaard ingaan. De beschuldigingen betreffen de gang van zaken rondom het behoud van verzorgingshuis Spiker. De Vries had plannen ingediend om het gebouw in Ternaard aan te passen, maar die zouden bewust uit het adviesrapport zijn gelaten. Daar houdt De Vries Hanemaaijer verantwoordelijk voor, maar dat is volgens de wethouder onterecht. "Dat is iets tussen de ondernemer en de eigenaar van het pand, de KwadrantGroep", zegt Hanemaaijer.

De gemeente werd vorig jaar door de Werkgroep Ouderenzorg Ternaard benaderd. De werkgroep bood hulp aan bij de zoektocht naar een oplossing voor de sluiting van het verzorgingshuis. Er is een stuurgroep opgericht door KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Werkgroep Ouderenzorg Ternaard en de gemeente Dongeradeel. Ook werd er een onafhankelijke adviseur aangesteld. Volgens De Vries was die adviseur echter niet onafhankelijk en stond er al lang vast dat er nieuwbouw moest komen. Dat zou het meest duurzaam zijn.

Volgens Hanemaaijer is de stuurgroep heel tevreden over de uitkomsten van het adviesrapport. "We hebben vandaag de opdracht voor een vervolg uitgezet. Eind oktober van dit jaar verwachten we een concrete invulling te hebben voor het terrein van de Spiker."