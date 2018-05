Ratatoelje #9: Sietske bakt Victoria Spongecake

Boter, suiker, eieren, citroenrasp, zelfrijzend bakmeel, jam, aardbeien, poedersuiker.

In de culinaire serie Ratatoelje (ratatouille) van Finster op Fryslân maken Friezen met verschillende achtergronden een gerecht met een verhaal. Een van die Friezen is gedeputeerde Sietske Poepjes. "In de politiek ben je altijd aan het praten. Ik wil ook wel eens iets maken zonder woorden, maar met mijn handen."

Het is zo langzamerhand wel bekend dat Sietske Poepjes graag bakt. Elke zaterdag heeft ze een bakrubriek in het Omrop Fryslân-radioprogramma Sneon yn Fryslân. Haar liefde voor bakken ontstond in Groningen, toen ze daar op kamers woonde. Van haar kleine studentenbudget kocht ze een bakboek van de bekende Engelse kok Nigella Lawson. Ze begon met bakken en is er nooit meer mee opgehouden.