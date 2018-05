Geld voor boeren buiten weidevogelkerngebieden

Agrarische Natuurvereniging Noordelijke Friese Wouden wil 15.000 euro eigen geld inzetten voor boeren die hun best doen voor weidevogels, maar buiten de zogeheten weidevogelkerngebieden boeren. Als je niet in zo'n gebied zit, is er geen provinciale subsidie beschikbaar. De gedachte erachter is dat uitbreiding van het aantal broedende weidevogels beter lukt, als je dat in één groot en goed beheerd gebied doet.

Een los gebied buiten het kerngebied zou veel kwetsbaarder zijn. Maar zo'n los gebied zou wel aan een weidevogelskerngebied toegevoegd kunnen worden, als daar aanleiding toe is, laat Evie Vinken van Noordelijke Friese Wouden weten. Mede daarom willen ze de familie Ellens, die bij Eastermar boert en een plas dras gebied aanlegt, steunen. Ook boeren die een strook maisland braak laten liggen, komen in aanmerking voor een vergoeding.