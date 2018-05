Groen licht voor koopzondag in Smallingerland

De christelijke partijen in gemeente Smallingerland hebben de komende vier jaar het bestuur van de gemeente niet meer in handen. Dit zorgt ervoor dat er niets is wat de koopzondag in de gemeente nog in de weg staat. Dinsdagavond werd bekend dat er een coalitie komt van ELP, VVD, PvdA en GroenLinks/FNP. Dit betekent dat er voor het eerst in de geschiedenis geen christelijke partijen in de oppositie komen.

Voor de ondernemers staat het licht binnenkort dus op groen wat de koopzondag betreft. Dat er nu eindelijk toestemming voor de omstreden koopzondag in Drachten kan komen, wordt door de ondernemers positief ontvangen. Er lijkt zelfs wat te veranderen bij het christelijke deel van de ondernemers in het centrum van Drachten. Een verandering die in het voordeel van de koopzondag is.

Meer gezelligheid

"Het werd tijd! Ik zit met smart te wachten", zegt een ondernemer uit het Drachtster centrum. "Er moet meer gezelligheid en toerisme in het centrum komen." Ze hoopt dat het op zondag net zo druk wordt als op zaterdag.

Volgens de ondernemers lopen ze nu inkomsten mis, omdat ze op zondag hun deuren niet mogen openen. "Mensen die hier komen, zijn echt teleurgesteld als ze horen dat de winkels op zondag dicht zijn", vertelt een ondernemer.

Ook het grootste deel van het winkelende publiek is blij met de komst van de koopzondag. "Dan hoef ik niet meer naar Beetsterzwaag of Gorredijk", zegt een winkelende vrouw. Volgens haar betekent dit niet, dat de winkels straks elke zondag hun deuren moeten openen. "Elke zondag open; daar zie ik geen meerwaarde in. Maar ik vind wel dat de ondernemers zelf de vrijheid moeten krijgen om open te gaan wanneer ze zelf willen."