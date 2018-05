VIDEO: De wederopbouw van skûtsje Sterke Jerke (3)

De afgelopen twee dagen kon je zien hoe de bemanning van IFKS-skûtsje Engelina Smeltekop voor de overstap naar de grote klasse koos. Door die keuze werd een groter schip een vereiste. Deze winter werd het grotere schip, Sterke Jerke, door de zeilers in traditionele staat teruggebracht. Het was een hele klus met een harde deadline, want donderdag gaat de eerste krachtmeting van het Skûtsjeseizoen van start en dan moet de Sterke Jerke zeilen.

Woensdag in Fryslân Hjoed een gesprek met schipper Peter Jilles Tjoelker en zijn zus, die tevens ook bemanningslid is, Jildou Tjoelker. Samen schuiven ze aan om op het seizoen vooruit te blikken.

Maandag werd deel één over de wederopbouw van skûtsje Sterke Jerke uitgezonden en dinsdag volgde deel twee.