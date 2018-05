Waddencampus op Ameland nu officieel open

Ameland heeft sinds woensdag officieel een Waddencampus. Er zijn twee werklokalen en vergaderruimten in de campus, die is bedoeld als netwerkorganisatie en om onderwijs en onderzoeksprojecten te houden op het gebied van het Wad. Het idee erachter is, dat een eiland een mooi natuurlijk afgebakend gebied is en daarmee een perfecte experimenteerruimte. De campus is gehuisvest in het Natuurcentrum Ameland.

Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra kan de Waddencampus rechtstreeks bijdragen aan de verbreding van de economie op het eiland.