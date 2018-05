Een recordaantal mensen bezochten de tentoonstelling Ceramic Reflections in Contemporary Art in het Princessehof in Leeuwarden. De tentoonstelling trok in vijf maanden tijd evenveel bezoekers als normaal gesproken over een heel jaar worden behaald.

Ruim 35.000 mensen kwamen kijken naar keramiek uit de hedendaagse kunstwereld. De expositie liet zien wat de rol van keramiek is in deze tijd.