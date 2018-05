Stalker uit Rijs moet drie maanden de cel in

Een 52-jarige man uit Rijs moet van de rechter drie maanden de cel in voor het stalken van een vrouw uit Tjerkgaast. De man is ook een contactverbod opgelegd en hij heeft vijf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen.

Brieven met beschuldigingen

De man had de vrouw anderhalf jaar lang brieven met allerhande beschuldigingen gestuurd. Hij verweet de vrouw door haar alles kwijtgeraakt te zijn.

Derde keer

Het was al de derde keer dat de man zich voor dit vergrijp voor de rechter moest verantwoorden. Hij is hier eerder ook al voor veroordeeld. Volgens de rechter deed de man zich te veel voor als slachtoffer, terwijl hij de dader is.