Acht jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Berltsum

De 57-jarige man die vorig jaar in een pension in Berltsum een 43-jarige man doodstak, is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs geëist.

Geluidsoverlast

De steekpartij was op 5 augustus vorig jaar in pension Welgelegen in Berltsum. De mannen van 43 en 59 jaar hadden de dader in zijn kamer opgezocht, omdat ze last hadden van het geluid dat hij veroorzaakte. De man voelde zich bedreigd en pakte zijn mes. Het 43-jarige slachtoffer overleefde het niet, de andere man raakte gewond.

Schizofrenie en grootheidswaan

De verdachte is psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Daar werden meerdere aandoeningen vastgesteld, onder andere schizofrenie en grootheidswaan. De man is verminderd toerekeningsvatbaar.

Hij moet het 59-jarige slachtoffer een schadevergoeding van 6.100 euro betalen.