Alle 70.000 woorden uit het Fries Handwoordenboek voorlezen

Bij de Fryske Akademy wordt deze zomer het volledige Fries Handwoordenboek, met daarin zo'n 70.000 woorden, voorgelezen. Daarvoor zoekt de academie nog wel lezers. Ze kunnen een half uur - of meer - voorlezen.

Goed doel

De voorleesmarathon is gekoppeld aan een goed doel. Voorlezers kunnen zich laten sponsoren. Het geld gaat naar één of meer laptops voor taalsteun op locatie in Fryslân door Stichting Lezen & Schrijven.

Eerbetoon

Daarnaast noemt de Fryske Akademy het voorleesproject ook "een eerbetoon aan de Friese taal", want door het integraal voorlezen van het woordenboek én het opnemen daarvan, ontstaat een corpus gesproken Fries. Dat leidt voor onderzoekers tot interessante inzichten.

Meer taalinitiatieven

Er zijn deze zomer meer taalinitiatieven in de tuin van de Fryske Akademy: lezingen over dierentaal, kaarten met informatie over de Friese taal en geschiedenis, gedichten van de dichtwedstrijd over de Fryske Akademy en Fryslân, taalfilmpjes en verhalen van sprekers in één van de zestig andere (regionale) talen die Leeuwarden rijk is.

Het voorleesproject begint met de opening van het zomerseizoen op 25 mei. Wie wil meedoen, kan zich opgeven via de website van de Fryske Akademy.