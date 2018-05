Directeur: Eind aan Wellzo brengt kwetsbaren in problemen

Als er een eind komt aan welzijnsinstelling Wellzo in Leeuwarden, dan komen kwetsbare mensen in de problemen. En dat betekent juist hogere zorgkosten. Dat zegt Ernst Janssen, directeur van Wellzo, in reactie op de bezuiniging van de gemeente Leeuwarden.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maakten dinsdag bekend dat de subsidie van 2,2 miljoen euro aan Wellzo wordt stopgezet met ingang van 1 juli 2019.

Minder gauw in isolement

Wellzo doet jongerenwerk, geeft steun aan mantelzorgers en regelt dat mensen als vrijwilliger aan het werk kunnen. Volgens Janssen bloeien mensen vaak op door het werk van Wellzo, ze worden zelfredzaam en raken minder snel in een isolement. Wellzo wordt voor 90 procent betaald uit subsidies. Er werken zo'n 40 mensen.

"Niet de schoonheidsprijs"

De bezuiniging van de gemeente Leeuwarden komt voor Janssen "als een donderslag bij heldere hemel". Ze waren in gesprek met de gemeente en andere welzijnsinstellingen om de kosten van dit werk naar beneden te brengen. Maar dat B en W Wellzo in een brief vertelt dat de organisatie al zijn subsidie kwijtraakt, daar is Janssen slecht over te spreken. "Om het netjes te zeggen: het verdient niet de schoonheidsprijs", zegt Jansen.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de bezuinigingsplannen.