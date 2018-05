FOTO: Aurora borealis en noctiluca miliaris in Fryslân

Het zwoele zomerweer van de afgelopen dagen zorgt voor een bijzonder tafereel in en op de Waddenzee. Op verschillende plekken in het noorden van Fryslân was aurora borealis, oftewel het noorderlicht, te zien. Ook de zee zelf lichtte groen en blauw op. Dat kwam door noctiluca miliaris; zeevonk.

Wat is noorderlicht?

Noorderlicht is een andere naam voor het poollicht. Dit ontstaat boven de polen van de aarde als energierijke deeltjes van de zon botsen met de atmosfeer van de aarde. Deze botsing levert een prachtig gekleurde hemel op.

Wat is zeevonk?

Het groen/blauwige licht in het water wordt veroorzaakt door zeevonk, een bolvormig, eencellig organisme. Dit komt met name voor bij warm zomerweer. Als zeevonk snel beweegt, bijvoorbeeld in een golf, zorgt een chemische reactie ervoor dat-ie licht geeft. Het oplichten is bedoeld om vijanden af te schrikken.