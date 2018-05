Terrassen in de gemeente Súdwest-Fryslân moeten open, uitnodigend en toegankelijk worden. Dat staat in het nieuwe terrassenbeleid van de gemeente. Zo moeten gevels zichtbaar blijven en mogen er geen buitenkamers of hokjes voor de horecazaken komen.

De gemeente wil absoluut niet dat er met behulp van terras- en zonneschermen hokjes op de terrassen ontstaan. Daar komen strenge regels voor. De nota kan tot 20 juni worden ingekeken. Mensen kunnen er op inspreken.