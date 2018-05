Maximumsnelheid bij Ternaard en Wierum teruggebracht

De gemeente Dongeradeel heeft de maximumsnelheid op wegen bij Ternaard en Wierum teruggebracht van 80 naar 60 kilometer per uur. Het gaat om de Koaiwei, Het Skoar en de Koaterhûsterwei.

Daarmee gaat de gemeente in op verzoeken van bewoners. Die hadden aan de bel getrokken omdat er veel te hard gereden werd. Volgens de bewoners is de verkeersveiligheid in het geding.

Op het gebied is volgens de gemeente de term 'bijzondere situatie' van toepassing. Belangrijk, omdat zo de bestemming van de wegen kan worden veranderd. Zo is Het Skoar een buurtschap met lintbebouwing en lopen er belangrijke fietsroutes door het gebied.