Vijftig jaar oude natuur komt terug bij Hurdegaryp en Burgum

De aanleg van een stuk particuliere natuur tussen Hurdegaryp en Burgum schiet behoorlijk op. 'Om de Dobben' heet het plan en het is in 2011 bedacht, nadat duidelijk werd dat er nieuwe mogelijkheden kwamen voor het gebied om de toen nog aan te leggen Centrale As heen. Bij de pingo's aan de Lange Leane wordt niet alleen de natuur verbeterd; er komen ook paden bij en een brasserie.

Rolstoelers en kinderen

In samenwerking met It Fryske Gea wordt een groot aantal poelen met elkaar verbonden door een pad. Een van die paden is bestemd voor ouderen in een rolstoel. Maar er is ook aandacht voor kinderen. Schoolkinderen zijn daar bijvoorbeeld welkom voor natuureducatie.

Landschap van 50 jaar geleden

Het gebied is tien hectare groot en moet zo worden ingericht dat het landschap van 40 tot 50 jaar geleden terugkomt. En dat met alle natuur die daarbij hoort. In september moet het werk klaar zijn en kan Om de Dobben open.

Wie meer wil weten, kan terecht op de Faceboopagina van Om de Dobben.