Campagne op social media voor watersporters Waddengebied

Een speciale campagne op social media zal watersporters komende zomer op de hoogte brengen van wat wel en niet mag in het Waddengebied. Via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied uitleg over de zogenoemde 'erecode voor de Waddenzee'.

Onderzoekers zien dat steeds minder toeristen bekend zijn met de regels in het Waddengebied. De erecode bestaat uit ongeveer dertig tips over de manieren waarop recreanten moeten omgaan met de kwetsbare natuur. De code is opgesteld door de beheerders, natuurorganisaties, overheden en watersportorganisaties.

De kern van de regels is dat toeristen altijd genoeg afstand moeten houden van vogels en zeehonden. Met de filmpjes op Facebook en Instagram hopen de initiatiefnemers de individuele sporter beter te bereiken.