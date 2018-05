Veiliger bij de boot komen in Harlingen

Voor de gebiedsontwikkeling van de Waddenpromenade en de weg de Oude Ringmuur, en voor een oplossing voor het langparkeren, trekt de gemeente Harlingen 1 miljoen euro uit. Dat staat in het bestuursakkoord dat de drie nieuwe collegepartijen PvdA, CDA en VVD dinsdag gepresenteerd hebben.

In het plan wordt onder meer gekeken of er een betere ontsluiting van het langparkeren op de Zuidwalring mogelijk gemaakt kan worden. Fietsers en wandelaars moeten veilig van de parkeerplaats naar de eilanden kunnen komen. Nu is dat minder veilig. Harlingen heeft te maken met veel parkeeroverlast van toeristen die naar Vlieland en Terschelling toe moeten.

De wethouders voor de komende drie jaar zijn: Hein Kuiken (PvdA), Paul Schoute (VVD) en Harry Boon (CDA).