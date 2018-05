Wetterskip wil met jeugdwaterschapper meer jeugd bereiken

Wetterskip Fryslân zoekt een jong persoon tussen de 14 en 18 jaar die jeugdwaterschapper wil worden. Er is een echte vacature opgesteld, waar jongeren op kunnen reageren. De ideale jeugdwaterschapper is een persoon die zich bewust is van water en daar leeftijdsgenoten als vertegenwoordiger van het Wetterskip vol passie over wil vertellen.

"Het is een hele mooie functie voor iemand die politieke en bestuurlijke ervaring op wil doen. Ook moet je nieuwsgierig zijn naar het werk dat het Wetterskip doet. Zo gaat de jeugdwaterschapper ook op pad met onze dijkgraaf," vertelt HRM-medewerker Hiltje Priem van Wetterskip Fryslân.

Voor het geld hoeven jongeren het niet te doen. "De nieuwe collega krijgt een onkostenvergoeding, bijvoorbeeld voor kosten die gemaakt worden voor de ontmoetingen met andere jeugdwaterschappers uit Nederland. Je moet dat echt doen omdat je nieuwe vaardigheden wilt leren." Tot 28 mei kunnen belangstellenden schrijven op de vacature.