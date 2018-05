Vestiging nieuw soort leasefiets 'Swapfiets' in Leeuwarden

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden heeft dinsdag de Friese vestiging van het snel groeiende bedrijf 'Swapfiets' geopend, aan de Leeuwarder stationsweg. Swapfiets is bedacht door drie studenten in Delft. Voor een vast bedrag leasen studenten een stevige fiets met blauwe voorband. Als de fiets kapotgaat, wordt het gerepareerd of krijgen de leasers een andere fiets, daarom de naam 'swapfiets'. Wanneer iemand geen student is, kan er wel een swapfiets geleased worden, maar is het bedrag hoger.

Voor directeur en medeoprichter Steven Uitentuis was de opening van de eerste Friese vestiging een mooi moment, want hij heeft in Leeuwarden op school gezeten en is opgegroeid in Grou. Samen met zijn moeder, die nog in Leeuwarden woont, zocht hij al maandenlang om een goede plek voor de eerste Friese vestiging.

De swapfiets is in anderhalf jaar tijd een begrip geworden in met name de studentensteden van Nederland, want er zijn al ongeveer 40.000 swapfietsen. Het bedrijf heeft nu vestigingen in twintig steden in Nederland, België en Duitsland en is ervan overtuigd dat de swapfiets ook in Leeuwarden snel ingeburgerd zal zijn.