Leeuwarden draait subsidiekraan Wellzo dicht

De gemeente Leeuwarden beëindigt met ingang van 1 juli 2019 de subsidie voor Stichting Wellzo in de stad. De welzijnsorganisaties krijgt op dit moment nog 2,2 miljoen euro per jaar van de gemeente. Maar omdat er financiële tekorten zijn in het sociaal domein, moet de gemeente Leeuwarden bezuinigen.

Activiteiten zoals de ontmoetingsplaats voor jonge ouders en ambulant jongerenwerk stoppen. De andere inzet van Wellzo op het gebied van jongerenwerk, vrijwilligerswerk en het ondersteunen van mantelzorg zal op een ander manier en mogelijk door een andere instelling gedaan worden.

Het intrekken van de subsidie zal het einde van Wellzo betekenen. Dat kost tientallen banen, ook al zijn sommige werknemers in het verleden al overgestapt naar coöperatie Amaryllis, die verantwoordelijk is voor de sociale wijkteams in de stad.