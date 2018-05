Fietsen naar China voor kinderfietsen arme Groningers

Een Friezinne en een Drent uit de stad Groningen, die samen 20.000 kilometer naar China fietsen om zo hun liefde voor elkaar te vieren. Het klinkt als het begin van een mop, maar niets is minder waar. Mariëlle van der Sluis (oorspronkelijk uit Damwoude en Bolsward) en haar vriend Martijn de Jong Posthumus zijn twee weken geleden op de fiets gestapt om zo geld in te zamelen voor de actie Fietsen voor Kinderfietsen.

Martijn valt voor Mariëlle

Vijf jaar geleden viel Martijn zijn oog op zijn buurmeisje Mariëlle. Contact met haar maken was nog niet zo makkelijk, maar dat veranderde op de dag dat hij 'toevallig' voor haar fietste. Zijn oude fiets liet hem echter in de steek. "Toen viel Martijn op de weg, letterlijk voor mij", lacht Mariëlle. "Ik heb hem toen weer overeind geholpen." En zo wist Martijn toch het meisje voor zich te winnen. Om haar te bedanken schreef hij haar een kaartje dat hij haar weleens met een racefiets zag en hij vroeg of zij hem weer fietsen wilde leren. "Dat vond ik zo'n lief kaartje, en toen heb ik een kaartje terug geschreven."

Armoede in Groningen

Mariëlle en Martijn wilden graag een lange fietsreis maken. Bij de voorbereidingen kwamen ze erachter dat kinderen in hun eigen woonplaats Groningen soms geen geld hebben voor een fiets. "Een op de vijf kinderen in Groningen leeft in armoede. Er is geen geld voor muziek, sport of gewoon een ontbijt. Daar wilden wij wat voor doen."

De twee fietsen 20.000 kilometer naar de Oost-Chinese stad Tianjin, een partnerstad van Groningen. "Terwijl wij fietsen, worden er in Groningen allemaal acties uitgevoerd om fietsen in te zamelen." Mensen kunnen oude fietsen inleveren, die daarna een opknapbeurt krijgen.

Een jaar lang fietsen

Het stel heeft nu ongeveer 600 kilometer in de benen zitten. "Wij zijn nu in Duitsland, in Warburg. Om ons eindstation in China te bereiken hebben we een jaar uitgetrokken." De reis gaat door Midden-Europa, Turkije, de Kaukasus naar Centraal-Azië.

"Natuurlijk is het vooral veel fietsen, maar onderweg hebben we gelukkig wel tijd om mooie dingen te bekijken." Mariëlle en Martijn zijn te volgen op Instagram.