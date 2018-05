Jack Jongebloed oneens met kritiek Cor Trompetter

VVD-wethouder Jack Jongebloed van de gemeente Weststellingwerf kan niets met de beschuldiging van zijn, nu voormalige, collega Cor Trompetter (PvdA) dat hij bij de collegeonderhandelingen essentiële informatie over de financiële positie van de gemeente heeft achtergehouden.

Jongebloed zegt dat de informatie in de memo niet van invloed was op de fase van de collegeonderhandelingen. Hij maakte toen de keuze om de memo eerst in het college te willen bespreken. Dat gesprek had dinsdag moeten plaatsvinden. "Ik heb integriteit hoog in het vaandel staan. Iedere suggestie daarover neem ik enorm afstand van", zegt Jongebloed op de kritiek van Trompetter, die vanwege de onenigheid is opgestapt als wethouder.

Cor Trompetter is twaalf jaar wethouder geweest in gemeente Weststellingwerf. Hij gaat nu verder als gemeenteraadslid in de fusiepartij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. De partij van Trompetter viel bij de collegeonderhandelingen buiten de boot waardoor hij zijn wethouderschap toch al zou kwijtraken.

Jongebloed zat in totaal acht jaar samen met Trompetter in het college. "Totaal onverwacht. Je wilt niet dat een goede samenwerking na acht jaar zo eindigt. Dat is heel erg jammer", zegt Jongebloed over de kwestie.