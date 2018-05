De beloften van SC Cambuur liepen maandag een feestje mis in het stadion van PEC Zwolle, waar ze de bekerfinale met 3-1 wonnen. Er was echter niemand van voetbalbond KNVB om het team van trainer Dennis van der Ree een beker kon uitreiken of de ploeg kon huldigen. Maar daar kwam dinsdag verandering in... Een kleine afvaardiging van de selectie kreeg toch nog een beker uitgereikt.