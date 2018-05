The Fruit Farm Group wil grond bij Sexbierum kopen

De provincie Fryslân is in gesprek met The Fruit Farm Group over de verkoop van grond in Sexbierum voor de bouw van kassen. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe wil het bedrijf dat vorig jaar de firma Hartman overgenomen heeft, een grote investering doen in Noord-Nederland. Het zou gaan om een investering van tientallen miljoenen in een groot nieuw kassencomplex voor de teelt van biologische producten.

Geothermie

Voor de verwarming van het complex wil het bedrijf gebruik maken van geothermie.

Het bedrijf heeft het investingsgeld nog niet bijeen. In de loop van dit jaar moet duidelijk worden of de uitbreidingsplannen van The Fruit Farm Group doorgaan.

Honderden banen

Volgens gedeputeerde De Rouwe kan de uitbreiding enkele honderden nieuwe banen opleveren. De provincie wil om die reden meewerken aan de plannen van The Fruit Farm Group.

Waddenglas

De grondverkoop wordt mogelijk een van de laatste transacties van het project Waddenglas, een gemeenschappelijk initiatief van provincie, gemeente en het rijk om de glastuinbouw in Noordwest-Fryslân te stimuleren.

Het project Waddenglas wordt naar alle waarschijnlijkheid afsloten met een gemeenschappelijk verlies van 4 miljoen euro. Daarvan komt 1,3 miljoen euro voor rekening van de provincie.