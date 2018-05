Vier jaar cel voor Drachtster na dodelijke steekpartij

De 30-jarige Drachtster die op 15 augustus vorig jaar de 60-jarige Harm Veenema uit Heerenveen doodstak, is door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie van acht jaar cel en tbs.

Psychische problemen

De rechtbank houdt rekening met de moeilijke jeugd van de Drachtster en het feit dat hij veel last had van psychische problemen. De rechtbank heeft bepaald dat de tbs-behandeling moet beginnen nadat de Drachtster twee jaar heeft vastgezeten.

Extreem geweld

De man heeft aangegeven dat hij neigingen heeft om extreem geweld te gebruiken. Er is sprake van hoog recidivegevaar.

De Drachtster was op 15 augustus vorig jaar onder valse voorwendselen in het huis gekomen. Hij sloeg de zoon met een hamer op zijn hoofd. De vader, Harm Veenema, werd door de Drachtster twee keer in het borst gestoken en overleed. Nabestaanden krijgen 107 duizend euro schadevergoeding van de Drachtster.