Straattekeningen in Leeuwarden: Stap in de Escherwereld

Bezoekers van de stad Leeuwarden kunnen er bijna niet meer omheen, maar straks helemaal niet meer: de Escher-tentoonstelling in het Fries Museum. Mensen die straks van het station naar het Fries Musem wandelen, lopen met kunst op straat Escher letterlijk tegemoet. Of er bijna in.

De wereldberoemde straatkunstenaar Leon Keer is de komende drie weken op de route naar het museum bezig met het maken van straattekeningen in de stijl van M.C. Escher. Het gaat om vier stuks. Het is de bedoeling dat de bezoekers de weg naar het museum gemakkelijker kunnen vinden als ze de straattekeningen volgen.

De Escherstraattekeningen moeten volgende week donderdag 17 mei klaar zijn.