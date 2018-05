VIDEO: De heropbouw van skûtsje Sterke Jerke (2)

Na twee IFKS-kampioenschappen in de Lytse A lonkt de grote klasse naar schipper Pieter Jilles Tjoelker en zijn bemanning van de Engelina Smeltekop. Na een zoektocht vinden ze een Bûtenfallaatster. Het skûtsje is jarenlang als charterschip gebruikt, heeft twee masten, een te grote roef en nog vele andere mankementen, maar in de ogen van de bemanning is het het perfecte skûtsje om mee te nemen naar de C-klasse.

Het hele team duikt in de overall en werkt de hele winter hard door om de Sterke Jerke weer in traditionele staat terug te brengen. De deadline? De eerste echte krachtmeting van het seizoen: Lemmer Ahoy, komende donderdag. Afke Boven volgde de hele operatie en maakte een tweeluik. Is het Tjoelker en zijn team gelukt om het schip op tijd zeilklaar te krijgen?

Maandag deel 1. Dinsdag deel twee van Skûtsje Sterke Jerke en woensdag schuift schipper Pieter Jilles Tjoelker aan in Fryslân Hjoed om vooruit te kijken op het seizoen.