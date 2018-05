Bestuurlijke fusie OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk

Er komt een bestuurlijke fusie tussen de openbare scholengemeenschap Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk. Het Piter Jelles heeft nu vestigingen in Leeuwarden, Kollum, Dokkum en St.-Annaparochie, het Simon Vestdijk in Harlingen en Franeker.

Teruglopend aantal leerlingen

Met de fusie komt er een koepel voor het openbaar voortgezet onderwijs in Noord- en Noordwest-Fryslân. Volgens de besturen van beide scholengemeenschappen is de fusie noodzakelijk om in de toekomst het teruglopend aantal leerlingen in Noord-Fryslân op te kunnen vangen. Bovendien kan hierdoor de werkgelegenheid in de regio blijven behouden. Momenteel zijn beide scholengemeenschappen nog gezond.

Meer dan 5500 leerlingen

In totaal heeft de nieuwe koepel meer dan 5500 leerlingen. De colleges van burgemeester en wethouders van Harlingen en Leeuwarden geven een positief aan de raden, die nog groen licht moeten geven aan de fusie. Daarna wordt het besluit nog voorgelegd aan medezeggenschap en de raden van toezicht.

Als alles doorgaat, begint het proces om daadwerkelijk tot een fusie te komen aan het begin van komend schooljaar.

Geen consequenties

De fusie heeft geen consequenties voor de leerlingen en de ouders van beide scholengemeenschappen.