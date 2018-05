Avondtraining voor Heerenveen in voorbereiding op play-offs

Sportclub Heerenveen traint dinsdag pas om half acht 's avonds. De ploeg van Jurgen Streppel doet dat in voorbereiding op het duel tegen FC Utrecht. Die wedstrijd is woensdagavond om 20.45 uur. Het gaat om de eerste ronde in de play-offs voor Europees voetbal. Heerenveen eindigde als achtste, Utrecht als vijfde.

Heerenveen gaat de wedstrijd in met een fitte selectie. Kik Pierie komt terug van een schorsing en Pelle van Amersfoort is hersteld van een enkelblessure. Alleen de al langer uitgeschakelde Warner Hahn, Martin Ødegaard en Stijn Schaars zijn er niet bij.