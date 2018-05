Fonteinen in Stavoren en Hindeloopen geplaatst

Twee fonteinen van het Culturele Hoofdstad-project 11fountains zijn dinsdag geplaatst in Stavoren en Hindeloopen. Het kunstwerk van Stavoren is maandag uit Tilburg naar Heerenveen gebracht. De fontein heeft de vorm van een grote vis.

Met een kraan is de vis uit de vrachtwagen getakeld en op zijn plaats gezet in de haven van Stavoren. Maar dan is het werk nog niet klaar. Omdat de vis water gaat spuiten, moet hij worden aangesloten op een watersysteem. Onder de bak, waar de vis in staat, zit een grote kelder met een pomp. Daar gaat het water van de fontein in en uit en wordt het gezuiverd. Het drinkwater blijft daardoor van goede kwaliteit. Als dat klaar is, kunnen mensen en kinderen ook in de fontein komen.

Om in te spelen

"Het is een waterspeelobject, waar mensen in moeten kunnen. Vooral voor kinderen is dat leuk. Maar om dat mogelijk te maken moeten leidingen aangelegd worden", zegt Age Joustra, de fonteinprojectlieder van de gemeente Súdwest-Fryslân. De fontein wordt daarom met lijm en met bouten in de bak vastgemaakt. Dat is ook handig om het kunstwerk op zijn plaats te houden. De vis is van licht materiaal gemaakt en kan door het vastzetten met een storm niet weg waaien.

Het watersysteem wordt dinsdag afgemaakt en getest. Een buurtbewoonster zag, uit haar huis, hoe de vis zijn plaats in Stavoren kreeg. "Het was fantastisch om te zien. Mooi kan ik de vis niet vinden, maar spectaculair is-ie wel!"

Officiële opening

Het kunstwerk is ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion. Op vrijdag 18 mei worden de fonteinen in de Friese elf steden officieel geopend.