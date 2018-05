Nieuw zorgcentrum De Stelp bij ontmoetingscentrum Ons Hol

Een meerderheid van de Amelander gemeenteraad is voor verhuizing van zorgcentrum De Stelp naar het terrein bij multifunctioneel centrum Ons Hol in Hollum. De politiek heeft wel als voorwaarde aangegeven dat de betrokken partijen, zorgaanbieder KwadrantGroep, De Friesland Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor, definitief toezeggingen moeten doen over de financiële bijdragen.

De plannen kosten 12 miljoen euro, waarvan de gemeente 2,2 miljoen euro betaalt. Onderdeel van de plannen is ook de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalclub. Op de bestaande locatie van De Stelp kunnen woningen worden gebouwd. De plannen worden nu verder uitgewerkt voor de aanstaande gemeenteraadsvergadering van 28 mei.