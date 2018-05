Tegenstanders doen aangifte tegen Kallemooi

Dierenorganisaties willen dat er een einde komt aan het jaarlijkse Kallemooifeest op Schiermonnikoog.

Vier organisaties hebben aangifte gedaan tegen de traditie dat een haan drie dagen lang wordt opgesloten in een mand op een 18 meter hoge mast. Op deze manier wordt de haan feitelijk mishandeld, terwijl er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, zo stellen de dierenactivisten.

Het is niet voor het eerst dat er protest is tegen de opgesloten haan tijdens Kallemooi, dat dit jaar van 19 tot en met 22 mei is. De haan zou het symbool van vruchtbaarheid voorstellen.